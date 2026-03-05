Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Ofisi tarafından düzenlenen “Dayanıklı Bedenler, Yankılanan Sesler: Kadınlar, Cinsiyet ve İfade Gücü” başlıklı uluslararası sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı yarın saat 18.30’da Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan ARUCAD Bandabuliya Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Sergi, 18 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Uluslararası Kadınlar Günü’nü başlangıç noktası olarak hazırlanan sergi, kadınların dayanıklılığını ve direncini görünür kılmayı amaçlarken, toplumsal cinsiyet ve yaşanan gerçekliklerin şekillendirdiği farklı deneyimlere alan açmayı hedefliyor.

Sanatsal ifade aracılığıyla çoğu zaman göz ardı edilen ya da duyulmayan sesleri görünür kılmayı amaçlayan sergi, sanatın dönüştürücü gücüyle deneyimleri kamusal alana taşıyor.

Sergide, ARUCAD akademisyenleri ve öğrencilerinin çalışmalarından oluşan bir seçki yer alıyor. “Dayanıklı Bedenler, Yankılanan Sesler” sergisi, sanatsal üretim yoluyla toplumsal meseleleri tartışmaya açarken izleyicileri de bu anlatımın bir parçası olmaya davet ediyor.