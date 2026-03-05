Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilim İletişim Ofisi “Yapay Zekâ: Madalyonun İki Yüzü” konulu etkinlik düzenliyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, “Bilim Kafe” etkinlikleri kapsamındaki yarın 17.00-18.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde ücretsiz ve halka açık yapılacak etkinlik Bilim Kafe formatındaki ilk program olacak.

DAÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıltan Bitirim'in konuşacağı etkinlikte bireylerin günlük yaşamda farkında olmadan kaç kez yapay zekâ sistemleriyle temas ettiği, karar mekanizmalarının ne ölçüde bu sistemlere bırakıldığı ele alınacak.

Akıllı telefonlardan navigasyon uygulamalarına, bankacılık sistemlerinden sağlık teknolojilerine kadar pek çok alanda görünmez etkilerin örneklerle değerlendirileceği etkinlikte mahremiyet, veri güvenliği, algoritmik önyargılar ve devletlerin denetim yaklaşımları gibi güncel başlıklar da tartışmaya açılacak.

Ayrıca etkinlik kapsamında “Teknoloji bizi mi yönetecek, yoksa biz mi teknolojiyi yöneteceğiz?” sorusu çerçevesinde katılımcıların görüş ve katkılarıyla interaktif sohbet ortamı oluşturulacak.