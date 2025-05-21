Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 3’üncü Polis-Halk Koşusu düzenleniyor. Koşu 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 07:00’de Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi’nde başlayacak, Lefkoşa Şehir İçi güzergahında 6 km ve 12 km olmak üzere iki ayrı mesafede koşulacak. Yarışın ödül töreni saat 09.00’da Polis Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Yarışa kayıtlar ücretsiz olurken, tüm sporculara katılım madalyası (finisher) takdim edilecek.

Genel klasmanda ilk üçe girenlere katılım madalyasının yanı sıra kupa da verilecek.

Yarışa kayıtlar devam ederken kayıt yaptırmak isteyenler, KKTC Atletizm Federasyonu’nun Facebook sayfasında yer alan link aracılığı ile 30 Mayıs 2025 Cuma saat 14:00’e kadar kayıtlarını yaptırabilecekler. Göğüs numaraları yarış günü 06.00 – 06.45 saatleri arasında Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi’nde kurulacak kayıt masasında dağıtılacak.

KOŞU GÜZERGAHININ DETAYLARI

6 ve 12 KM Yarışları; Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi önünde, Şehit Mustafa Hacı Yusuf Sokak’ta saat 07:00’de başlayıp, sola Okullar Yolu Sokağa dönülerek Kermeoğlu Kasap kavşağına doğru koşulacak, bu kavşaktan “U” dönüşü yapılıp geri dönülecek ve Muhtar Yusuf Galeria kavşağına doğru koşularak Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesine çıkılıp güney istikametine devam edilecek. Çangar Çemberinden sola dönülüp Haydar Aliyev Caddesi-Meltem Sokak-Domuzcular Burnu Çemberi üzerinden Kızılbaş Çemerine gelinecek. Çemberden sola koşulup Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nden geçilerek Yenişehir Trafik Işıklarına gelinecek. Trafik ışıklarından sola Atatürk Caddesine dönülecek ve cadde üzerinde bulunan B1 Marketten sola Polis Genel Müdürlüğü binasının olduğu Şehit Mustafa Hacı Yusuf Sokağa dönülecek ve başlangıç yerinde 6KM’lik yarış bitecektir. 12 KM koşacak olan sporcular, aynı güzergahı bir defa daha koşup 12KM’yi tamamlayacaktır.