Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Vakıflar İdaresi ile Erenköy-Karpaz Belediyesi iş birliğinde Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar programlarının ikincisi Dipkarpaz’da yapıldı.

Erenköy-Karpaz Belediyesinden verilen bilgiye göre, “Wooden Houses” da yer alan iftar yemeğine, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı ve vatandaşlar katıldı. Programda, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Vakıflar İdaresi ile Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen organizasyon kapsamında Ramazan ayı boyunca bölgede farklı noktalarda iftar programları devam edecek.