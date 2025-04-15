Hentbolda büyükler ligine Pazartesi akşamı CIU Arena’da oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.

UKÜ – GG, Dumlupınar – Darbaz maçlarının oynandığı büyük erkekler liginde, UKÜ ve Darbaz geceyi galibiyetle kapatan takımlar oldu.

GG BAŞLADI, UKÜ BİTİRDİ

Gecenin ilk karşılaşmasında ligin iki favori temsilcisi UKÜ ve CB GG takımları karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye ve kora kor mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk devresini konuk CB GG takımı 19-17 önde kapatırken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan UKÜ sahadan 38-31 galip ayrılarak rakibini mağlup etmeyi başardı. UKÜ takımında Atahan karşılaşmayı 9 golle tamamlarken, CB Gençlik Gücü takımında Arda Kahraman kaydettiği 11 golle maçın en skorer ismi oldu.

Darbaz rahat kazandı

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Dumlupınar ile Darbaz takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan Darbaz, ilk devreyi rakibi Dumlupınar karşısında 23-7 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 40-17 kazanarak geceyi keyifli bitirdi.