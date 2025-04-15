BTM 2. Lig doğuu bölgesi takımlarından Yarköy Spor Kulübü, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kulüp, BTM 1. Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak 1. Lige yükselen Aslanköy Spor Kulübü’nün başarılı oyuncusu Mustafa Baydoğan’ı kiralık olarak transfer etti.

Futbol camiasında “Baydo” lakabıyla tanınan tecrübeli oyuncu, uzun yıllar Yarköy forması giymiş ve sahanın hemen her bölgesinde görev yapabilme yeteneğiyle dikkat çekmişti. Çok yönlü oyunu ve sahadaki liderliğiyle tanınan Baydoğan’ın yeniden Yarköy’e dönmesi, camiada büyük memnuniyetle karşılandı.

Transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan Gürkan Onalt başkanlığındaki Aslanköy Spor Kulübü yönetim kuruluna Yarköy yönetimi tarafından teşekkür edildi.

Bu transferle birlikte Yarköy SK, geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da ligde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.