Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin, özellikle “araştırma kalitesi” alanında gösterdiği performansla dikkat çektiği belirtilerek, “Bu sonuç, UKÜ’nün bilimsel üretkenlik, akademik yayın kalitesi, atıf etkisi ve araştırma odaklı iş birlikleri gibi kriterlerde bölgesinde lider konuma ulaştığını ortaya koyuyor” denildi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, UKÜ’nün THE 2026 Dünya Sıralamasında 601-800 bandında yer almasının, “üniversitenin mevcut başarılarının yansıması yanı sıra geleceğe dair iddiasını güçlendiren bir motivasyon” olduğunu belirterek, “Araştırma odaklı büyümeyi sürdürmek, uluslararası iş birliklerini genişletmek ve daha yüksek bantlara çıkmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.