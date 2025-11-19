Fileleftheros, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak İş Birliği Konseyi’ne Tacikistan’ı Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin’in temsil edeceğini yazdı.

Habere göre, Konsey toplantısı sırasında Güçlendirilmiş Ortaklık ve İş Birliği İlişkisinde (EPCA) kaydedilen ilerleme de dahil, AB-Tacikistan ilişkilerinin ana yönleri masaya yatırılacak. Konsey çerçevesinde ayrıca Kombos Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin ile ikili görüşme yapacak, 20 Kasım Perşembe günü de Dış Konular Konseyi toplantısına katılacak.