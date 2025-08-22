Fileleftheros gazetesi, “Ukrayna Tanınmış Rus İş İnsanı İçin Kıbrıs’a Başvuracak” başlığı altında verdiği haberinde, son günlerde Rus sosyal medya ve internet haber sitelerinde, Ukrayna makamlarının, Güney Kıbrıs’ta şirket sahibi olan Rus iş insanı Dimitri Punin hakkında Rum makamlarından destek istemesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Punin ve iki kişinin daha kısıtlama yaptırımı altında olduklarını belirtirken, Ukrayna hükümetinin ise Punin’in sanal kumarla ilişkili olduğu ve Rus hükümetine destek verdiği gerekçesiyle Rum ve AB hükümetlerinden, Güney Kıbrıs’taki şirket konusunda bilgi toplanmasına yardım etmeleri talebinde bulunacağının iddia edildiğini aktardı.