Fileleftheros gazetesi “Ledra ve Onasagoru İçin Büyük Genişletme” başlıklı haberinde Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos’un konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Pruncos, toplam 12 milyon euro maliyetle kaldırımların yeniden yapılmasının da dahil olduğu rejenerasyon projesinin üçüncü aşaması hakkında değerlendirmede bulundu.

Yapılacak çalışmaların, bölgenin estetiğini önemli ölçüde iyileştireceğini söyleyen Pruncos, çalışmaların 2026 yılı başında başlamasının beklendiğini ifade etti.

Şehrin vatandaşlara ait olduğunu ve tek taraflı kararların alınmayacağını söyleyen Pruncos, Ledra ve Onasagoru Caddelerinde, yayaların öğle saatlerinde rahat yürüyebilmesi için gölge yaratacak tentelerin yerleştirilmesinin tamamlandığını belirtti.

Pruncos, yapılacak çalışmalar çerçevesinde mağaza vitrinlerinin ve tabelaların dekorasyonu genişletileceğini, mağaza girişlerine rahat dolaşım için platformların da yerleştirileceğini ifade etti.