Haravgi gazetesi AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis'in Eğitim Bakanlığına gönderdiği mektupta, okul döneminden dört ay kaybedildiğine, çocukların ve eğitimcilerin, barış ve ırkçılık karşıtı kültürün geliştirilmesinden mahrum bırakıldığına dikkat çektiğini yazdı.

Lukaidis, bu durumun; uzun yıllardır başarıyla devam eden bir faaliyeti destekleme konusunda hükümetin iradesine ilişkin soru işaretleri de yarattığını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Kıbrıs Türk öğrencilerin programa katılmasını engelleyen Ersin Tatar’ı o zamanlar eleştirdiğini ve programın iki toplum arasında güven yaratılması ve birliktelik açısından önemli olduğunu vurguladığını kaydeden Lukaidis, şimdi programa desyek vermediği için Hristodulidis'i eleştirdi.

Lukadis, “IMAGINE” programının Birleşmiş Milletler ve eğitim camiası tarafından da desteklendiğini ifade etti.