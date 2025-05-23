Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları ortaya atılmıştı. Bordo-mavililerden deneyimli kaleci için yeni hamle geldi.

Başkan Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamalarda Uğurcan Çakır'ı yurt içinden bir takıma satmayacaklarını net bir dille açıklamıştı.

Başkan, Uğurcan Çakır'ın Avrupa hedefi nedeniyle yurt dışından gelecek bir teklifte deneyimli kaleciye kolaylık sağlayacaklarına söz verdiklerini ifade etmişti.

Öte yandan Fanatik'in haberine göre Avrupa'dan Uğurcan Çakır'a ciddi bir ilgi söz konusu değil.

Tüm bu gelişmeler ışığında Trabzonspor yönetimi, sezon sonunda Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Mevcut kontratındaki maaşı yerliler arasında tavan ücret kabul edilen Uğurcan Çakır bu kez takımın en çok kazanan isimlerinden biri olacak.

Trabzonspor yönetiminin, Uğurcan Çakır'ın maaşını 2 milyon euro seviyelerine çekmeye hazırlandığı haber detayında yer aldı.

29 yaşındaki eldivenin 2027 yazına kadar olan sözleşmesi de uzatılacak.