Uluslararası Final Üniversitesi Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nafiya Güden, uluslararası ölçekte düzenlenen “Education 2.0 Conference Visionaries Award” ödülüne layık görüldü.

Dünya genelinde 2000 aday arasından yalnızca 30 kişinin ödül almaya hak kazandığı bu prestijli süreçte, Doç. Dr. Güden, turizm ve mutfak sanatları alanındaki akademik çalışmaları, eğitim vizyonu ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekerek önemli bir başarıya imza attı.

Ödül sonrasında açıklama yapan Doç. Dr. Güden şunları ifade etti:

“Eğitim vizyonu ve yenilikçiliği geliştirme yönündeki çalışmalarım dolayısıyla Education 2.0 Conference Visionaries Award ile onurlandırıldığımı paylaşmaktan son derece gurur duyuyorum.

Bu ödül sadece kişisel bir dönüm noktası değil; öğrenmeyi yeniden tasarlamaya cesaret ettiğimizde, eğitimcileri güçlendirdiğimizde ve öğrencileri değişimin merkezine koyduğumuzda nelerin mümkün olabileceğinin bir göstergesidir.

Öğrencilerime, Uluslararası Final Üniversitesi’ne ve Eurhodip’e bu onur için teşekkür ederim. Eğitimin hayatları dönüştürme gücüne inanan herkese ayrıca minnettarım. Yolculuk burada bitmiyor—daha inşa edilecek, paylaşılacak ve geliştirilecek çok şey var.”

Uluslararası Final Üniversitesi, Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nafiya Güden’in bu uluslararası başarısını, üniversitenin eğitimde kalite ve yenilik vizyonunun küresel düzeyde görünürlüğünü artıran önemli bir kazanım olarak değerlendirmektedir.