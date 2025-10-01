Yakın Doğu Okul Öncesi’nde eğitim yalnızca sınıf ortamı ile sınırlı kalmıyor. Öğrenmeyi interaktif bir deneyime dönüştürmeyi amaçlayan Yakın Doğu Okul Öncesi’nde, öğrenciler sanat eğitimlerini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde alıyor.

Sanat eserleriyle çevrili bir ortamda boyama yapan ve seramik hamuruyla çalışan çocuklar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de hayal güçlerini besleyerek sanata karşı doğal bir merak ve sevgi kazanıyor. Müze atmosferinde gerçekleşen derslerde öğrenciler, sergilenen eserleri gezip bilgi aldıktan sonra gördüklerinden ilham alarak kendi çalışmalarını ortaya koyuyor. Bu sayede hem sanatla birebir temas kuruyor hem de yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buluyorlar.

Hayal gücünü sanatla besleyen eğitim modeli...

Yakın Doğu Okul Öncesi Lefkoşa Okul Müdürü Rahme Gürsoy, eğitim yılının belirli dönemlerinde Yakın Doğu Oluşumu müzeleriyle iş birliği içerisinde yaratıcı ve merak uyandırıcı eğitimler gerçekleştireceklerini belirtti. Gürsoy, “Çocuklarımızın öğrenme süreçlerini zenginleştirmek ve sanata karşı meraklarını artırmak amacıyla onlara farklı deneyim fırsatları sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı erken yaşta sanatla buluşturmak, onların hayal güçlerini ve öğrenme süreçlerini beslemek bizim için çok önemli. Müze sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda gelişime büyük katkı sağlayan bir ortam sunuyor” ifadelerini kullandı.

Çocuklara ilham kaynağı!

Sanatın, çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçısı Sinem Akın Kılınç ise sanat aktivitelerinin problem çözme becerilerini, el-göz koordinasyonlarını ve özgüveni geliştirdiğini söyleyerek sosyal ve duygusal gelişimlerine de büyük katkı sağladığını belirtti. Yaklaşık 3 bin sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, yaşayan bir sanat merkezi olarak çocuklara ilham kaynağı olduğunu belirten Sinem Akın Kılınç, bu tür etkinliklerle çocukların yaratıcılıklarının ve merak duygularının güçlendiğini ifade etti.