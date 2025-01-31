UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın veda ettiği organizasyonda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri.

PAOK-FCSB

PAOK ile FCSB arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi PAOK olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe-Anderlecht

Fenerbahçe, Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdırırsa muhtemel rakipleri Olympiakos veya Rangers olacak. Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Fenerbahçe olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.

Bodo/Glimt-Twente

Bodo/Glimt ile Twente arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Twente olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.

Midtjylland-Real Sociedad

Midtjylland ile Real Sociedad arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Midtjylland olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.

Union SG-Ajax

Union SG ile Ajax arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Union SG olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.

Ferençvaros-Viktoria Plzen

Ferençvaros ile Viktoria Plzen arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Ferençvaros olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.

Roma-Porto

Roma ile Porto arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Porto olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray

Galatasaray, AZ Alkmaar'ı eleyerek adını son 16 turuna yazdırırsa muhtemel rakipleri Tottenham veya Manchester United olacak. AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi AZ Alkmaar olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.

UEFA'nın takviminde yer alan tarihlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turu ilk maçını 13 Şubat'ta, 2. maçını 20 Şubat'ta oynayacak.

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025