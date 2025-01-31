UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın veda ettiği organizasyonda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri.
PAOK-FCSB
PAOK ile FCSB arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi PAOK olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.
Fenerbahçe-Anderlecht
Fenerbahçe, Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdırırsa muhtemel rakipleri Olympiakos veya Rangers olacak. Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Fenerbahçe olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.
Bodo/Glimt-Twente
Bodo/Glimt ile Twente arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Twente olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.
Midtjylland-Real Sociedad
Midtjylland ile Real Sociedad arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Midtjylland olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.
Union SG-Ajax
Union SG ile Ajax arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Union SG olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.
Ferençvaros-Viktoria Plzen
Ferençvaros ile Viktoria Plzen arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Ferençvaros olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.
Roma-Porto
Roma ile Porto arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi Porto olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.
AZ Alkmaar-Galatasaray
Galatasaray, AZ Alkmaar'ı eleyerek adını son 16 turuna yazdırırsa muhtemel rakipleri Tottenham veya Manchester United olacak. AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak ilk maç 13 Şubat tarihinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi AZ Alkmaar olacak. Rövanş maçı ise 20 Şubat tarihinde oynanacak.
UEFA'nın takviminde yer alan tarihlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turu ilk maçını 13 Şubat'ta, 2. maçını 20 Şubat'ta oynayacak.
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025