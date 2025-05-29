Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Disiplin Tüzüğü’ne karşı İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ile İskele Ticaret Lisesi’nde dün 07.55-13.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da KTOEÖS’e destek amacıyla İskele İlker Karter İlkokulu’nda 08.00-12.40 saatleri arasında grev gerçekleştirdi.

Sendika temsilcileri öğretmenlerle birlikte İskele Bekirpaşa Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, dayatma diye nitelediği Disiplin Tüzüğü’ne karşı mücadele verdikleri okullardan birinin Bekirpaşa Lisesi olduğunu belirterek, Bakanlığın aylardır tüm baskı tehditlerine karşı öğretmenlerin mücadeleyi sürdürdüğünü ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı talimat doğrultusunda karar ürettiğini savunan Eylem, “Bu bize öğretmenden ne kadar korktuklarını göstermiştir.” dedi.

Ülkede 68 civarında 18 yaş altı kız çocuğunun ebeveyn olduğunu söyleyen Eylem, “Çocuk istismarı meselesi ülkemizde bu anlayışın sonucunda ortaya çıkan bir meseledir.” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinin gösterdiği mücadelenin topluma ışık gönderdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Demiştir ki; Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı kalacağız. Laik yaşamımız ve bilimsel eğitimimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkede sınırsız vicdan , ibadet, inanç özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğü vardır. Bu alçak gönüllü, toleranslı, diğerlerine saygı duyan yaşam biçimimize sahip çıkacağız. Fakat çocuklarımızın her ne ad altında olursa olsun; ister dinsel, ister cinsel, ister siyasi istismara maruz bırakılmasına da sessiz kalmayacağız, koruyacağız.”

Maviş, Bakanlar Kurulu’nun sorunu grev yasaklayarak, erteleyerek çözmek istediğini belirterek, sorunun diyalogla ve Kıbrıs Türk toplumunun kimliğine, kültürüne saygıyla çözülebilecek bir mesele olduğunu, Bakanlar Kurulu’nun grev ertelemesinin başarısızlığının göstergesi olduğunu savundu.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da hükümete eleştirilerde bulunarak, hükümetin özellikle mecliste ve köy ziyaretlerinde “Biz yaparız, onlar konuşur” şeklinde yeni bir söylem geliştirdiğini belirterek, ülkede ihmalden yeni doğan çocuklar öldüğü halde hiçbir istifa gerçekleşmediğini, sahte diplomayla ilgili bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının ötelendiğini söyledi.

Baybora, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla bu yılki ilkokullar arası kızlar futbol turnuvasının yapılmadığını, bunun sebebinin Türkiye’de iptal edilmesi olduğunu söyledi.

Baybora, Turnuvanın neden iptal edildiğinin basın mensupları tarafından Milli Eğitim Bakanı’na sorulmasını istedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, hükümetin yasakçı bir anlayışla elzem hizmet diye grev yasağı koyduğunu savunarak, “Eğitimi kurultay için bir hafta erteleyen zihniyet… Eğitim o zaman elzem değil miydi. Öğretmen eksikliğini bir yıl boyunca sürdürerek eğitim alamayan çocukların eğitimini tamamlamak elzem değil miydi…” diye sordu.

Gökçebel, Anayasa’ya aykırı olarak Disiplin Tüzüğü’nün kalıcı hale getirilmek istendiğini söyleyerek, “Örgütlü cehaleti bu topluma giydirmeye çalışıyorlar.” dedi.