Havalimanı’nda önceki gün yurt dışına çıkış yapacak olan 29 yaşındaki Büşra Deniz, 41 yaşındaki Yusuf Kırmızıtaş ve 38 yaşındaki Yağız Atyaç, x-ray cihazından geçtikleri sırada polis tarafından eşyalarında arama yapıldı.

Şahısların tasarruflarında toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, zanlı Aytaç’ın 14 Nisan saat 14.00, zanlılar Yusuf Kırmızıtaş ile Büşra Deniz’in de aynı gün saat 15.40 sıralarında KKTC Havalimanı’nda x-ray cihazından geçerken tespit edildiklerini söyledi. Polis, Atay’ın üzerinde yapılan aramada bir gram kokain, Yusuf Kırmızıtaş ile Büşra Deniz’in ortak kullandığı valizde yapılan aramada ise 0.5 gram hintkeneviri olduğu düşünülen maddeler ele geçirildiğini belirti. Polis, Deniz’in el çantasında ise içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, emarelerin analize gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk emri verdi.