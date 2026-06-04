Mağusa’da eski kız arkadaşının video görüntülerini internet ortamında yayarak şikayet üzerine tutuklanan 21 yaşındaki isminin baş harfleri S.O.O. adlı öğrenci dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlının bilgisayarında yapılan incelemede polis dehşete düştü. Çok sayıda çocuk pornografisi tespit edildi. Zanlı tutukluluk talebi ile Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

11 ADET ÇOCUK PORNOGRAFİSİ BULUNDU

Mağusa Adli Şubede görevli polis memuru Hüseyin Ekren, zanlının eski kız arkadaşına ait 2023-2026 tarihlerinde çekilmiş 5 ayrı videoyu internet ortamında yaydığını anlattı.

Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının bilgisayarında 11 adet çocuk pornografisi bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis 2 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Evren Mürsel soruşturmanın ciddiyetine değinerek 2 gün tutukluluk emri verdi.