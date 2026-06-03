Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da, dün Y.B.’nin (E-28)’nin evinde yapılan aramada, yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Öte yandan, Lefkoşa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, M.S.M.B. (E-25) ve K.Y.A.A.’nın (E-22) evinde yapılan aramada, yaklaşık 63 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Söz konusu kişiler tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.