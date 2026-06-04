Lefkoşa’da önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, 25 yaşındaki isminin baş harfleri M.S.M.B. ve 22 yaşındaki isminin baş harfleri K.Y.A.A.’nın kaldığı evde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 63 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi bulundu.

“Hintkeneviri ve kokain alma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan M. S. S. B. ile K.Y. A. A. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı.

Polis, 2 Haziran 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesinin, zanlı M. S. S. B’nin evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldığını, aynı gün ekiplerini söz konusu adrese giderek, her iki zanlının birlikte yaşadığı ikametgahta arama yaptığını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada 63 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.