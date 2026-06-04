Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Çatalköy’de bir sitede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde elde edilen kritik istihbarat üzerine düğmeye bastı. Gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda satışa hazır halde kokain, MDMA ve hintkeneviri ele geçirilirken, biri kadın olmak üzere dört yabancı uyruklu şahıs suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Polisin ortaya çıkardığı manzara, söz konusu evin adeta bir "uyuşturucu dağıtım merkezi" gibi kullanıldığı şüphesini gündeme getirdi.

EVDEN ZEHİR FIŞKIRDI

Soruşturma kapsamında Kazakistan uyruklu R.B.’nin kiraladığı daireye operasyon düzenlendi. Saat 12.30 ile 16.00 arasında gerçekleştirilen baskında evde Kazakistan uyruklu İ.N., İ.G. ve Moldovya uyruklu M.D. de tespit edildi.

Narkotik ekiplerinin evde yaptığı aramalar ilerledikçe uyuşturucu miktarı ve ele geçirilen emareler operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

R.B. ile İ.G.’nin kullandığı yatak odasında yapılan aramada yaklaşık yarım gram kokain ele geçirildi. Ayrıca üzerinde kokain kalıntısı bulunduğuna inanılan 200 TL nakit para da polis tarafından emare olarak alındı.

Bu bulguların ardından ekipler evin her köşesini didik didik aramaya başladı.

AYAKKABI KUTUSUNDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Operasyonun en çarpıcı anlarından biri ise duvar dolabında bulunan bir ayakkabı kutusunun açılmasıyla yaşandı.

İ.N. ile M.D.’nin kullandığı odadaki kutuda yapılan incelemede tam 119 adet MDMA hap bulundu. Ayrıca plastik bir kap içerisinde bir adet tam, üç adet kırık ve bir miktar toz haline getirilmiş MDMA hap da ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler detaylı analiz için laboratuvara gönderildi.

SATIŞA HAZIR ZEHİR STOKU

Evde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu maddelerin profesyonel şekilde paketlenerek satışa hazır hale getirildiği ortaya çıktı.

Bir sırt çantasında bulunan şeffaf poşetlerde toplam 12 ayrı paket halinde yaklaşık 280 gram hintkeneviri ele geçirildi. Bunun yanı sıra karton bardak içine gizlenmiş 22 ayrı şeffaf naylon paket içerisinde yaklaşık 30 gram kokain bulundu.

Uyuşturucuların paketlenme biçimi ve miktarı, olayın bireysel kullanımın çok ötesinde olabileceğine işaret etti.

Operasyonda ele geçirilen bir diğer dikkat çekici unsur ise yüklü miktardaki nakit para oldu.

Polis ekipleri tarafından yapılan sayımda, 199 bin 500 Türk Lirası, 200 Euro, 120 Sterlin, 460 Amerikan Doları olmak üzere önemli miktarda nakit para bulundu. Polis, söz konusu paranın uyuşturucu ticaretinden elde edilmiş suç geliri olup olmadığını araştırıyor.

Tutuklanan dört zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli Mert Osmanlılar, zanlıların "Uyuşturucu Madde Alma-Verme ve Tasarruf" ile "Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından soruşturulduğunu açıkladı.

Polis, ele geçirilen emarelerin incelenmesi ve soruşturmanın genişletilmesi amacıyla ek tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatı Mustafa Atakara talebe itiraz etmezken, Yargıç Mine G. Serden soruşturmanın kapsamı, ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve olası bağlantıların araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Mahkeme, dört zanlının soruşturma tamamlanıncaya kadar 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.