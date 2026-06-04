ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, fabrikalarında çalışan Pakistan uyruklu 22 yaşındaki Zakir Han’ın ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.

Tolga Ahmet Raşit’in mesajı şöyle:

Zakir Han

“Pakistan uyruklu, henüz 22 yaşında genç bir kardeşimizdi. Fabrikamızın herkes tarafından sevilen, sessiz, saygılı ve çalışkan çalışanlarından biriydi.

Yaklaşık 20 gün önce yanıma gelerek Pakistan'a gidip evlenmek için izin istedi. "Kaç yaşındasın Zakir?" diye sordum. "22" dedi. Ben de şaka yollu, "Daha çok gençsin, bu yaşta evlenip ne yapacaksın, biraz hayatını yaşa" dedim. Sadece gülümsedi, hiçbir şey söylemedi.

Meğer onu son görüşüm o günmüş...

Pakistan'a gitti, iki gün önce evlendi. Bugün (dün) ise acı haberini aldık. Kan davalı olduğu kişiler tarafından hayatına son verildiğini öğrendik.

Haberi duyduğum anda kanım dondu. Yaklaşık 30 yıllık iş hayatım boyunca ilk kez aktif olarak çalışan bir personelimizi kaybediyorum. Sanki ailemizden bir parça koptu. Henüz hayatının baharında, yeni bir yuva kurmuş genç bir insanın aramızdan bu şekilde ayrılması yüreğimizi derinden yaraladı.

Zakir'i çalışkanlığı, efendiliği, saygısı ve güler yüzüyle hatırlayacağız.

Merhum Zakir Han'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, eşine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, ruhu şad olsun"