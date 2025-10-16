KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu Preye Paul dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Demirhan Polis Karakolu’na bir kadının Haspolat’ta Mardo Çemberi civarında şüpheli hareketler sergilediğine dair ihbar yapıldığını söyledi.

Polis, söz konusu yere gidildiğinde şahsın Nijerya uyruklu Preye Paul olduğunun belirlendiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 3 Ocak 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştıracaklarını, ihraç süreci başlatacaklarını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.