İskele Belediyesi, önemli bir operasyona imza attı, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte 11 Ekim Cumartesi gecesi, İskele merkezde yatı evlerine yönelik ortak huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Gerçekleşen ortak denetimde, işçilerin mutfak ve tuvalet temizliği, genel yaşam koşulları ve hijyen durumu İskele Belediyesi ekipleri tarafından kontrol edildi. Aynı ev içerisinde sayıları 25’i bulan işçilerin yaşam koşullarına uygun olmadığının tespit edildiği denetimlerde söz konusu işçileri çalıştıran iş yeri sahibi İskele Belediyesi’ne çağrıldı.

Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, yaşam koşullarına uygun bulunmayan evlerde yaşam süren işçileri çalıştıran iş yeri sahiplerine tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda süre tanıdı.

Yapılan kontroller sonucunda, çalışma izni geçersiz olan 4 işçi tespit edilerek polis merkezine götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından 4 işçi ve işçileri çalıştıran işveren mahkemeye sevk edildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuyla ilgili açıklamasında, bir süredir gündemlerinde olan yatı evlerine İskele Polis Müdürlüğü ile yapılan istişareler neticesinde operasyon düzenlendiğini söyledi. İnsan sağlığını tehdit eden koşulların ortadan kaldırılması ve toplum huzurunun korunması adına bu tür denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirten Başkan Sadıkoğlu, söz konusu denetimlerin büyük önem taşıdığını ifade etti. ‘Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve sağlığını korumak bizim en temel görevimizdir’ diyen Başkan Sadıkoğlu, belediyenin ilgili birimleri ile İskele Polis Müdürlüğü’nün ile iş birliğinin ortak denetimlerinin kararlılıkla süreceğine vurgu yaptı.