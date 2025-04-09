KKTC'de ikamet izinsiz üç kişi tutuklandı KKTC'de ikamet izinsiz üç kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu 24 yaşındaki Cumanuel Oche Okpe Fralelemda yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Mart 2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından Kasırga Sokak Gönyeli'de tespit edilen zanlı Cumanuel Oche Okpe Fralelemda’nın yapılan muhaceret kontrolünde 4 Nisan 2022 tarihinden itibaren toplam 1095 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 4 Nisan’da mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlanması, zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanması amacıyla 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.