KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu 24 yaşındaki Cumanuel Oche Okpe Fralelemda yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Mart 2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından Kasırga Sokak Gönyeli'de tespit edilen zanlı Cumanuel Oche Okpe Fralelemda’nın yapılan muhaceret kontrolünde 4 Nisan 2022 tarihinden itibaren toplam 1095 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 4 Nisan’da mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlanması, zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanması amacıyla 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.