Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarını "gasp ettiği" suçlamasıyla Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Afik Grup CEO'su Simon Mistriel Aykut’un, önceki günkü duruşmasında, Türkiye’deki NTV kanalına verdiği röportaj delil olarak sunuldu.

73 yaşındaki iş insanı mahkemede, 2023 yılının Aralık ayında verdiği yaklaşık dört dakika süren röportajda öne sürülen İskele bölgesinde İsraillilere konut sattığı iddialarına yanıt verdi.

Röportajda NTV muhabiri ve Aykut'un ifadelerine göre, Aykut’un bazı Türk kökenli kişilerce siyonist olmakla suçlandığı ve Yahudilere mülk satmakla itham edildiği iddialarına ilişkin Aykut'un mahkemede, çok sayıda Yahudi’nin KKTC’den ev satın aldığına dair iddiaların iftira niteliğinde olup sorunlara yol açtığını, ayrıca ailesinin 600 yıl önce Türkiye’ye yerleştiğini, kendisinin İzmir’de büyüdüğünü ve Türklük ile Atatürkçülük ilkeleriyle yetiştiğini söylediği belirtildi.

KKTC'de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin sahibi olduğunu, şirketin İskele'deki 3 bin 500 konut inşa ettiğini ifade eden Aykut, iddiaların aksine, bu konutlardan sadece 105’inin İsraillilere satıldığını belirtti.

Aykut mahkemede, “Ben ve ekibim, siyonizm ya da başka herhangi bir ideolojiyle hiçbir bağlantı içinde değiliz, bunu açıkça beyan ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Savunma tarafının önceden öne sürdüğü bir argüman ise Aykut’un söz konusu şirketin asıl yöneticisi olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığı yönündeydi.

Rum Savcılığı da, bu iddiayı çürütmek amacıyla, röportajı Türkçeden tercüme eden Ermeni kökenli bir tanığı mahkemeye çağırdı.

Aykut’un yasa dışı yapılaşmaların arkasındaki kilit isim olduğunu kanıtlamaya çalışan savcılık tezini desteklemek için ifade veren tanık, sanık avukatı Maria Neofitu tarafından sorgulandı.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, Aykut’un 4 buçuk dakika süren videoda taşınmaz satışlarının durumunu anlattığını ve çok sayıda Yahudi’nin KKTC’den ev satın aldığına dair iddiaların iftira niteliğinde olup sorunlara yol açtığını söylediğini kaydetti.

Röportajı yapan gazeteciye göre, Aykut’un hem Türkiye Cumhuriyeti hem de KKTC vatandaşı olduğunu belirten gazete, Aykut’un İsrail’de kendi adına bir şirketi bulunmadığını ve tüm faaliyetlerini KKTC’den sürdürdüğünü söylediğini yazdı.

Gazete, videonun tercümesinin asıl mesleği diş hekimliği olan Leon Aratzian tarafından yapıldığını; avukatın Aratzian’ın Yunanca ile Türkçeye ne kadar hakim olduğu ve Polis Genel Müdürlüğü’nde yaptığı çeviri konusunda sorular yönelttiğini, kendisinin de polisle daha önce de Türkçeden çeviri konusunda iş birliği yaptığı ve Türkçenin, büyükanneleriyle büyükbabalarının Anadolu kökenli olup Türkçe konuşuyor olmaları nedeniyle ikinci ana dili olduğu yanıtını verdiğini kaydetti.

Habere göre mahkemede, iki polis memuru da kürsüye çıkarak, Aykut’un tasarrufunda bulunan cep telefonu, USB ve tabletinin incelenmeye çalışıldığını anlattı. Polisler, Aykut’un cep telefonu ile tabletine şifreden dolayı erişim sağlanamadığını; ancak ikisi Türk, biri İsrail GSM operatörüne ait üç SIM kart ele geçirildiğini söyledi.

Haberde, yargılama sürecinin iki tanığın dinlenmesiyle devam edeceği ve 2 Haziran ile 6 Haziran’da da mahkeme olacağı ifade edild