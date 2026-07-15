KKTC'de "ikamet izinsiz ikamet etmek" suçundan tutuklanan isminin baş harfleri M.A.S.S. Al-M., A.M.H. Al-M. ve W.F.M.A. Al-Q. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Hasan Kabadayılar, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube'ye gelen zanlılara yapılan muhaceret kontrolünde, M.A.S.S. Al-M.'nin 18 Aralık 2025 tarihinden itibaren 208 gün, A.M.H. Al-M.'nin 7 Aralık 2024 tarihinden itibaren 584 gün, W.F.M.A. Al-Q.'nun ise 5 Kasım 2024 tarihinden itibaren 616 gündür KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Zanlıların KKTC'de bulunma amaçlarının ve ülkede kaldıkları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını ifade eden polis, ayrıca ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili dairelerle yazışmalar yapılması gerektiğini kaydetti ve soruşturmanın selameti açısından 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, sunulan şahadeti değerlendirerek zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.