Girne'de birlikte yaşadığı kadının iki kız çocuğuna yönelik "çocuğa cinsel saldırı" ve "çocuğa cinsel istismar" suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklanan 64 yaşındaki isminin baş harfleri N.B. dün sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kapalı oturumda görülen davada mahkeme, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlının mahkemeye getirildiği sırada, birlikte olduğu kadından önce evli olduğu eski eşi, mahkeme muhabirlerinin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

KÜÇÜK ÇOCUK YAŞADIKLARINI ABLASINA ANLATMIŞ

Küçük kızın, ablasına "uzun süredir zanlının cinsel istismarına uğradığını" itiraf etmesiyle ortaya çıkan olayın ardından zanlı Güney Kıbrıs'a kaçmıştı. Rum polisinin kaldığı eve operasyon düzenlemesi üzerine bu kez oradan da kaçan zanlı, 9 Temmuz Perşembe günü Kuzey Kıbrıs'a geçerek polise teslim olmuştu. 10 Temmuz Cuma günü mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında ilk etapta 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

"OLAYIN ORTAYA ÇIKMASININ ARDINDAN BAŞKA MAĞDURLAR DA ORTAYA ÇIKTI"

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) aracılığıyla 11 Temmuz Cumartesi günü bir video yayınlayan mağdur çocukların annesi Jordan Kelly, 8 yıldır birlikte olduğu partnerinin iki kızına cinsel istismarda bulunduğunu açıklamıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından başka mağdurların da ortaya çıktığını ifade eden anne Kelly, bu kişilerin de istismara uğradıkları dönemde henüz reşit olmayan çocuklar olduğunu belirtti.

"POLİSE GİDECEĞİMİ VE HER ŞEYİ YETKİLİLERE BİLDİRECEĞİMİ SÖYLEMİŞTİM"

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından zanlıyla yüzleşmek istediğini dile getiren anne Kelly, zanlıyı bulup karşısına çıktığını ancak onun kendisine tek bir kelime bile etmediğini söyledi. J.K., "Ona polise gideceğimi ve her şeyi yetkililere bildireceğimi söylemiştim. Bunun üzerine yanına silahını alarak Metehan Sınır Kapısı'ndan kaçtı." dedi.

Anne Kelly, videoda ayrıca, şikayette bulunmak için gittikleri Lapta Polis Karakolu'nda çocuklarıyla birlikte saatlerce bekletildiklerini ve şikayetin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen zanlıya ait bilgilerin sınır kapılarına bildirilmediğini iddia etmişti.