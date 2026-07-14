Lefkoşa'da meydana gelen "Sahte Davranışla Bankadan Ödeme Emri Verilmesini Sağlamak" suçundan tutuklanan isminin baş harfleri U.D. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Doğukan Can olguları aktardı.

Polis, 3 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de sakin İ.Ö.’nün Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Türkiye'de arkadaşı olan ve birlikte çalıştıkları U.D.’nin KKTC'de gazinolarda yatırım yapıp kendisine para kazandıracağı yönünde yalan beyanda bulunarak kendisini ikna ettiğini, ardından 2 adet kredi kartını alıp KKTC'ye gelerek H.T. ile birlikte bilgisi ve rızası olmaksızın kendisine ait kredi kartlarıyla şans oyunu oynayarak kendisini 1 milyon 480 bin TL zarara uğrattıklarını belirterek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 12 Temmuz’da KKTC’ye giriş yaptığı sırada KKTC Havalimanı’nda tutuklandığını belirtti. Polis, meseleyle ilgili gönüllü ifade veren zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlının cep telefonunun inceleneceğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek, U.D.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı U.D.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.