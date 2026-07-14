Girne'de sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç, kaldırım üzerindeki elektrik direği ile elektrik panosuna çarptı.
Polis açıklamasına göre, Semih Sancar Caddesi üzerinde Doğu istikametine seyreden salon aracın sürücüsü N.Y. (20), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Araç, kaldırım üzerindeki elektrik direği ile elektrik panosuna çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta ve çarpılan altyapı unsurlarında hasar meydana geldi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.