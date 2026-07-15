Yeşilırmak’tan muhaceretsiz giriş yaptıktan sonra adanın diğer ucundaki Bostancı Kara Giriş Kapısı’nda tespit edilerek tutuklanan iki Rum dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan birinin üzerinde Rum ordusuna ait askeri görev belgesi bulundu.

Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme ve Girme" suçundan tutuklanan isminin baş harfleri E. A. ile M. E. dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 12. Temmuz 2026 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, zanlıların Yeşilırmak Kara Giriş Kapısı'nda bulunan pasaport kontrol noktasında herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, Güney Kıbrıs’tan KKTC topraklarına salon araç ile izinsiz giriş yapmak suretiyle 1. Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, zanlıların, aynı gün Bostancı Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC’den çıkış yapmaya çalıştıkları sırada tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis, soruşturma başlatıldığını, E. A.’nın üzerinde Kıbrıs Rum Ulusal Muhafız Kuvvetlerinde Yedek Subay aday olarak görev yaptığına dair belge bulunduğunu kaydetti.

Polis, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların gönüllü ifadelerinin araştırılacağını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.