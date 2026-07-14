KKTC'de izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kongo uyruklu isminin baş harfleri J.B.dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Ahmet Korkmaz, zanlının 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerindeki Ali Boy önünde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında kontrol amacıyla durdurulduğunu söyledi.

Polis, KJ 292 plakalı aracın sürücüsü olan zanlının pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde, 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren 1.174 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını, ayrıca adada başka bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ifade ederek, soruşturma kapsamında 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.