Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Gökhan Altıner’in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu “Sabah Postası” programına konuk oldu.

Programda trafik güvenliği ve ülkedeki trafik kazalarının nedenleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Avcı, kazalarda yalnızca sürücünün suçlanmaması gerektiğini, aynı zamanda sistemin de sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Trafik kazalarının değerlendirilmesinde sistemin bütün unsurlarıyla ele alınması gerektiğini belirten Avcı, trafikten ekonomik olarak kazanç sağlayan paydaşların da trafik güvenliği konusunda sorumluluk taşıdığını söyledi.

Bazı kurumların kolaylık sağlamak amacıyla trafik güvenliğini sağlayacak standartları karşılamadığını ifade eden Avcı, bu yaklaşımın trafik güvenliği açısından sorun oluşturduğunu belirtti.

Ülkede düzenli toplu taşımacılığın bulunmamasının trafik açısından önemli bir sorun olduğunu ifade eden Avcı, sürücü kalitesinin yetersizliği ve araçların standartlarıyla ilgili sorunların da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Araç muayenesinin tek başına aracın sağlıklı olduğu anlamına gelmediğini, aynı şekilde ehliyet sahibi olmanın da kişinin iyi bir sürücü olduğu anlamına gelmediğini belirten Avcı, trafik güvenliğinin bu unsurların tamamıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Avcı, ehliyet sınavlarında yazılı sınav yapılmasının engellendiğini de öne sürdü.

Programda trafik kazalarına ilişkin istatistikleri de paylaşan Avcı, 2022 yılında 24 kişinin, 2023 yılında 48 kişinin, 2024 yılında ise 51 kişinin trafikte yaşamını yitirdiğini belirtti.

2024 yılında ölümlerde yaşanan ani yükselişin nedenleri arasında nüfus ve araç sayısındaki artışın bulunduğunu ifade eden Avcı, bununla birlikte kuralsızlığın da baş gösterdiğini söyledi.

Avcı, 2025 yılında ise trafikte 42 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu yılki verilere de değinen Avcı, geçen yıl temmuz ayına kadar 27 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, bu yıl aynı dönemde ise 23 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Avcı, ölüm sayısında bir düşüş yaşandığını ifade ederken, yaralı sayısının ise arttığına dikkat çekti.

Geçen yıl 602 kişinin yaralandığını, bu yıl ise yaralı sayısının 667’ye yükseldiğini belirten Avcı, kaza sayısının ise 2 bin 157’den 1.827’ye düştüğünü kaydetti.

Avcı, ölümlü kazalara neden olan sürücülerin uyruklarına ilişkin verileri de paylaştı.

Geçen yıl 22 KKTC vatandaşının ve 9 TC vatandaşının ölümlü kazaya sebebiyet verdiğini belirten Avcı, bu yıl ise söz konusu sayıların KKTC vatandaşları için 10, TC vatandaşları için 4’e düştüğünü ifade etti.