Lefkoşa’da dün tasarrufunda yeşil reçeteyle satılan hap bulunan şahıs, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen A.O.K’nin (E-33) kullanımındaki araçta ve evinde arama yapıldı. Aramalarda, zanlının tasarrufunda yeşil reçeteyle satılan toplam 203 adet hap ile 2 adet damla tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- 13 yaşındaki çocuk kayıp

Gazimağusa’da dün gece, Parinaz Saremi Naeını’nin (K-13) ailesinin kullanımındaki araç durduğu bir sırada araçtan inip ayrıldığı ve halen evine geri dönmediği bildirildi. Polis, bahse konu çocuğun arandığını duyurdu.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü üç şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da dün, E.S.G.(K-37) 110 miligram, Girne’de R.D.(K-32) 17 miligram ve S.P.(K-27) 168 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.