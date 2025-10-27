Ülkede izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijeryalı zanlı Morris Umeokwara dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru, olguları aktardı. Polis, 26 Ekim 2025 tarihinde saat 04.30 civarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelen bir bilgi üzerine, Mehmet Vaid Caddesi, Hamitköy’de erkek bir şahsın şüpheli hareketler sergilediğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, olay yerine gidildiğinde Lefkoşa’da sakin Morris Umeokwara’nın tespit edildiğini söyledi.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 1244 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten polis memuru, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Zanlı ile ilgili ihraç işlemi başlatılacağını ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.