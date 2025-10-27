Gönyeli'de meydana gelen alkollü araç kullanma suçundan tutuklanan Murat Aksu dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 25 Ekim 2025 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Gönyeli'de Aşıklar Tepesi üzerinde devriye gezen ekiplerin, YA 492 plakalı aracı kontrol için durdurduklarını söyledi.

Polis memuru, yapılan kontrolde araç sürücüsünün nefesinden alkol kokusu gelmesi üzerine konu şahsa yapılan alkol testi yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan ölçümde zanlının yasal sınır olan 50 mlgr üzeri 360 mlgr (yasal limitin yedi katı) alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının aracının trafikten men edilerek, zanlının Gönyeli Polis Karakoluna getirildiğini ve hücrelere yerleştirildiğini belirtti.

Polis, zanlının davası görülünceye kadar sürüş ehliyetinin geçici olarak el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının ehliyetine davaları görülünceye kadar el konulmasına emir verdi.

Öte yandan yine Gönyeli’de alkollü araç kullanma suçundan tutuklanan Shihan Arachie da dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26 Ekim 2025 tarihinde saat 00:45 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi’nde yapılan trafik kontrolü esnasında RN 330 plakalı aracın kontrol için durdurulduğunu söyledi. Polis, sürücüye yapılan alkol testinde nefesinde alkol kokusu gelmesi üzerine yapılan alkol testinde yasal sınır olan 50 mlgr üzeri 230 mlgr alkol tesiri altında olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, aracın trafikten men edilerek zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının davası görülünceye kadar ehliyetine el konulmasına emir verdi.