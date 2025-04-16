Devlet Piyangosu'nun 15 Nisan 2025 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini teslim aldı.

3 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; şanslı vatandaşımız adına; Türkiye İş Bankası Taşkınköy Şube Müdürü Fatma Yorgancıoğlu teslim aldı. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satılan "46908" numaralı bilete isabet etmişti.

19 Mayıs’a “5 Milyon TL”

Devlet Piyangosu 19 Mayıs özel çekilişi biletlerini satışa çıkardı. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL olarak belirlendi.