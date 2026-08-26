Bağımsızlık Yolu (BY), bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşecek Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yapıcı bir tutum takınma çağrısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, BY'nin güven yaratıcı önlemler başlığının, her iki taraf için kendi önceliklerinin diğer tarafa kabul ettirilmeye çalışıldığı bir çerçeveye sıkışmasından rahatsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Eğer amaç Kıbrıs sorununun federal bir temelde çözülmesi, ada halkları arasında huzur, güven, iş birliği ve yeniden kardeşleşme ortamının yaratılması ise; masada bulunan temsilciler tek bir tarafın değil adada yaşayan tüm insanların menfaatlerini gözetir şekilde davranmalıdırlar. Her iki görüşmecinin de masada tek taraflı menfaatleri gözetir şekilde davranması, güveni değil rekabet ve gerilimi arttıracaktır.”denildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, güven yaratıcı önlemlerle ilgili sadece Kıbrıslı Türk halkı adına taleplerde bulunmasının, birleştirici değil ayrıştırıcı bir sonuç doğuracağı savunulan açıklamada, tam da bu noktada, Maronitlerin köylerine geri dönmesi başlığının, yapıcı bir güven arttırıcı önlem olarak işlev görebileceği belirtildi.

Erhürman’a çağrı yapılan açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Güven yaratmak istiyorsanız, Kıbrıs sorununun oluşmasında hiçbir rolü olmayan ve sorunun tarafı da olmayan Maronitlerin köylerine dönmelerine izin verecek adımları atacağınızı açıklayın. Sadece isteyen taraf olmadığımızı, sorundan etkilenen üçüncü şahıslar için yapıcı hareket etme olgunluğuna ve Kıbrıs’ta yaşayan tüm insanları önemseyen bir anlayışa sahip olduğumuzu da göstermek için bu adım atılmalıdır. Samimiyet ve yapıcı davranma niyeti varsa, Kıbrıs sorununun tarafı olmayan Maronit toplumuna karşı duyarlı davranmak bunun en açık göstergesi olacaktır”