Girne’de yasa dışı yollardan ülkeye gelmeye çalışan bir kişi, 3 bin dolar karşılığında Mersin’den getirilip TIR dorsesinde “havasızlıktan” hayatını kaybetti.

Olayla bağlantılı TIR şoförü isminin baş harfleri C.K. ve kiralık araç sürücüsü isminin baş harfleri E.Ö. ve tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı, 1 gün tutukluluk verildi. Polis zanlıların “Tedbirsizlik sonucu ölüme sebep olma” ve “insan kaçakçılığı” suçlarından methalder olduğunu kaydetti. Girne Turizm Limanı’ndan TIR dorsesiyle ülkeye getirilen, 35-40 yaşlarında ve kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şahıs, Çatalköy’e gelindiği sırada hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı C.K.’nin Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptığı sırada Mersin’den aldığı 35-40 yaşlarındaki şahsı 3 bin dolar karşılığında TIR dorsesinde ülkeye getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Çatalköy Erdener Market civarında söz konusu şahsı hareketsiz şekilde bulduğunu, ardından E.Ö.’nün kullandığı kiralık araçla şahsı özel bir hastanenin acil servisine götürerek teslim ettiğini ve oradan ayrıldığını belirtti.

Polis, hayatını kaybeden kişinin TIR dorsesinde sıcaktan ve havasızlıktan öldüğünün düşünüldüğünü, kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonucuyla belirleneceğini açıkladı. Ölen şahsın doktor tarafından muayene edildiğini kaydeden polis, vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığını belirtti. Zanlı E.Ö.’nün Lefkoşa’da tespit edildiğini aktaran polis, şahsı hastaneye bıraktıktan sonra defalarca aranmasına rağmen ‘geliyorum’ diyerek farklı istikametlere kaçtığını ifade etti. C.K.’nin ise ülkeden kaçmak için bilet aldığı sırada polis tarafından yakalandığını söyledi.

Polis, E.Ö.’nün cep telefonunu 3 parçaya ayırarak kırdığını, C.K.’nin ise telefonunu attığı yönünde beyanı olduğunu, bu konuda da araştırma yapılacağını dile getirdi. Tahkikatın yeni başladığını vurgulayan polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu belirterek 1 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.