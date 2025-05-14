Fileleftheros’un haberine göre, dün, öğle saatlerinde Çeri çevre yolu yakınındaki, çitle çevrelenmiş atölyede başlayan yangında eski arabalar, yedek parça ve eski lastikler yandı. Yangın yeni Çeri trafik çemberine giden yol boyundaki kuru ot kaplı araziye yayıldı. Aynı saatlerde Korno bölgesinde başlayan yangın ise akşamüstü söndürülebildi. Limasol’un Ay. Fila bölgesinde ise saat 15.00 sularında, meskun bölgeye çok yakın bir noktada yangın başladı. Şiddetli rüzgarın mücadeleyi zorlaştırmasına rağmen her üç yangın da kontrol altına alındı.