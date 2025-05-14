Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un şikayeti üzerine tasarrufunda şahsı ve ailesi adına kayıtlı 1 milyon 800 bin metrekare Kıbrıs Türk arazisi ile 4 Kıbrıs Türk evi bulundurduğu ortaya çıkan Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” üst düzey yetkilisi hakkında "cezai kovuşturma" yapılmayacağı Bakan Konstantinos Yoannu tarafından doğrulandı.

Politis’in haberine göre Bakan Yoannu, Rum Hukuk Dairesi’nin, delillere dayanarak kendisine verdiği bilgiye göre cezai mesele tespit edilemediğini, sadece Kıbrıs Türk mallarının söz konusu memura veriliş yönteminin sorunlu olduğunun kaydedildiğini, bunun da İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilebileceği bilgisi verildiğini söyledi.

Yoannu, memurun hak sahibi olması hasebiyle 80’li yıllarda kendisine verilen Kıbrıs Türk malı ev hariç diğer aile üyelerine kiralanan malların kira sözleşmelerinin iptal edileceğini ve memur hakkında "disiplin soruşturması" başlatılacağını belirtti.

-“Muz devletiyiz”

Aynı gazete Baf Belediye Başkanı Fedonos’un, “Alenen şikayette bulundum, sonunda zahmet ve yozlaşmış sistemin muzu kaldı. Ceza gerektiren eylemlerin, vergi kaçakçılığının ve diğer suçların cezasız kaldığı muz devletiyiz.” sözünü okurlarına aktardı.