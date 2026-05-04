Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Cenk Paşa, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı yeni belediye binasında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede üniversitenin yeni vizyonu, akademik gelişim süreci ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan stratejik projeler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca görüşmede, ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan iş birlikleri kapsamında Güzelyurt bölgesinin kalkınması ve canlandırılmasına yönelik projeler de ele alındı.

Belediye Başkanı Özçınar, nazik ziyaretinden dolayı Cenk Paşa’ya teşekkür ederek üniversitenin bölgenin hem sosyal hem de ekonomik gelişiminde kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Cenk Paşa ise ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitenin sahip olduğu akademik birikim ve nitelikli insan kaynağıyla bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Paşa sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni vizyonumuz doğrultusunda yenilikçi, sürdürülebilir ve topluma değer katan projelerle üniversitemizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu yönde yapacağımız iş birlikleri ile en kısa sürede bölgenin kalkınacağına inanıyorum.”