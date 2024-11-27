Kıbrıs TV’de konuşan hükümet ortağı YDP’nin Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP’ye göndermeler yaptı.

“Pahalılığın esas sebebi nedir?” sorusuna Arıklı, UBP’yi işaret etti.

Arıklı şöyle konuştu:

"Bizde hayat pahalılığı yıllardır büyük bir sorun. Çünkü çok açgözlü tüccarların eline düşmüşüz ve devlette bu konuda benim üzerimde hassasiyeti duyduğum tedbirleri almıyor.

1977 yılında çıkarılan yasa ile devletin fiyat denetleme ve narh kıyma yetkisi var. Ama UBP liberal ekonomi ya da serbest piyasa ekonomisi diye diye bu tedbirleri almakta hevesli değil. Bizim aramızdaki en büyük farklardan bir tanesi bu. Asgari ücret 2000 dolar olsa ne olacak. Piyasa daha da pahalı oluyor. Siz gereken önlemleri almıyorsunuz. Dünyada her ülke ithalatla fiyatları dengeliyor. Örneğin Güney Kıbrıs’ta her malın girişi serbest. 30-40 TL'lik patates nasıl olur da 140 TL’ye satılır bunun hesabını kimse sormuyor, soramıyoruz."

Bakanlar Kurulu’nda Başbakan’ın, Ekonomi Bakanı Amcaoğlu’na Hal Yasası’nın son halini sorduğunu belirten Arıklı, hal yapımı için kaynak gerektiği yanıtını aldığını, bunun üzerine Başbakan’ın Maliye Bakanı’na bütçe ayrılması talimatı verdiğini söyledi

Öte yandan Arıklı, 2025 Yılı’nın zor geleceğini belirterek erken seçim çağrısı yaptı

Arıklı, bir an önce erken seçim yapılması gerektiğini belirterek, “2025’i yeni bir hükümet karşılamalı. Önlemleri yeni hükümet almalı" dedi.

Bakan Arıklı, “Bana kalsa, hükümet olarak bugün istifamı veririm ve erken seçime giderim. Erken seçimi şimdi yapmakta çok büyük bir fayda var… Çünkü 2025 yılı hepimiz için zor bir yıl olacak. Bu yüzden yeni yılı yeni bir hükümetin karşılaması ve tedbirler almasında büyük fayda görüyorum” ifadelerini kullandı.

Arıklı, 2025 Yılı’nın zor geleceğini belirterek erken seçim çağrısı yaptı