Yazdığı bir yazıdan dolayı, hakkında Savcılık aracılığıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından 10 yıl hapislik öngören bir yasa maddesiyle dava açılan ve dün ilk duruşması yapılan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-sen) Başkanı Gazeteci Ali Kişmir, Kıbrıs‘ta düşüncenin suç olmadığını ve olmayacağını vurguladı

Kişmir, bu davanın Kıbrıs Türk toplumunun özgürlükleri ile ilgili bir dava olduğunu belirtti.

Duruşma sonrası kısa bir açıklama yapan Kişmir sosyal medyada yükselen desteğin Mahkemede de kendisini gösterdiğini söyleyerek, herkese çok teşekkür etti.

Kişmir, “Gelen herkese çok teşekkür ederim. Salona girerken yer kalmadı. Bu Kıbrıs Türk toplumunun özgürlüklerine sahip çıktığını da gösteriyor. Bu gerçekten benim davam gibi görünse de Kıbrıs Türk toplumunun davasıdır. Bizim ülkemizde düşünce suç değildir ve olmayacaktır” dedi.

Öte yandan Ali Kişmir, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın davaya ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Kişmir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef almadığını ve eleştirisinin tamamen siyasete yönelik olduğunu belirtti.

Kişmir, yazısının yanlış anlaşıldığını vurgularken, yazının dikkatlice okunması durumunda eleştirinin hedefinin net bir şekilde anlaşılacağını söyledi.