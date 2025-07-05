Yazılı açıklama yapan Küçük, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi’ndeki konuşmasında, “Kıbrıs Türkleri ile spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum” sözlerinin kendilerine büyük moral verdiğini kaydetti.

Küçük, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda kazandığı görünürlüğün, sadece siyasi değil kültürel anlamda da ciddi bir kırılma noktası olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan ziyaretinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve üç Türk devleti başkanıyla gerçekleştirdiği görüşmelere dikkat çeken Küçük, “Bu üst düzey karşılama, KKTC’nin Türk dünyasındaki kabul düzeyinin somut bir göstergesidir” yorumunu yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Bakanı Ziya Öztürkler’in, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmeyi de hatırlatan Küçük, görüşmenin karşılıklı anlayışı pekiştiren bir adım olduğunu kaydetti.

Girne Milletvekili Küçük, KKTC’nin Türk dünyasında gelişen bir yıldız olarak yerini aldığını belirterek, “Bu başarı; özgüven, strateji ve doğru adımlarla sağlanmıştır” dedi. Küçük, “Bu gelişim, geçmişteki hayallerin bugünkü gerçekliğe dönüşümüdür” ifadelerini kullandı.

Küçük, Pakistan’ın KKTC’ye verdiği desteğin yalnızca diplomatik düzeyde kalmadığını, aynı zamanda halklar arası dostluk temelinde anlam kazandığını belirtti. Küçük, “Bu destek, Türk dünyasında olumlu karşılık bulurken, KKTC’nin küresel arenadaki görünürlüğünü güçlendirdi” dedi.

Küçük, Kıbrıs Türk halkının köklerine sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Üzerimize düşen görevleri yerine getirerek hangi millete ait olduğumuzu içerden kavramalıyız. Bu bilinçle geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz” mesajını verdi.