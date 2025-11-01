UBP Genel Sekreteri ve İlçe Örgütü Başkanları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde parti çalışmalarına katkı sunmadığı belirtilen Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın son dönemde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Parti açıklamasında, “Genel Başkanımızı hedef alan beyanlar iyi niyetli değildir, disiplin ve birlik kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz” denildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın son dönemde yaptığı açıklamalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, partinin ve Genel Başkan Ünal Üstel’in hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Açıklamada, “19 Ekim 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde partimizin yürüttüğü çalışmalara gerekli katkıyı sunmayan Sayın İzlem Gürçağ Altuğra’nın, son günlerde partimiz ve Genel Başkanımız hakkında yaptığı mesnetsiz açıklamaları dikkatle ve üzüntüyle takip etmekteyiz” ifadeleri yer aldı.

UBP açıklamasında, söz konusu seçim sürecinde kapsamlı, planlı ve yoğun bir kampanya yürütüldüğü, teşkilatlara her türlü desteğin verildiği ve partinin kararlılığının en üst düzeyde gösterildiği belirtildi.

Parti, hedeflenen sonuca ulaşılamamış olmasının ardından “kapsamlı bir iç değerlendirme süreci başlatıldığını” vurguladı. Bu kapsamda, 27 Ekim Pazartesi gününden itibaren örgüt başkanlarının katılımıyla ilçe düzeyinde toplantıların yapıldığı ve seçim sonuçlarının tüm yönleriyle ele alındığı kaydedildi.

“Seçim sürecinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyen kişilerin seçim sonrasında partimizin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek beyanlarda bulunması kabul edilemez.” denilen açıklamada, partiyi ve Genel Başkanı hedef alan açıklamaların iyi niyetli olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

UBP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Partimizin kurumsal disiplinini, hedeflerini ve toplumsal sorumluluk bilincini zedeleyen her türlü tutum, davranış ya da açıklamaya göz yumulması, partimizin birlik ve bütünlüğüne doğrudan zarar vermektedir.”

Açıklamada ayrıca, “Girne Milletvekili Sayın İzlem Gürçağ Altuğra başta olmak üzere seçim öncesinde veya sürecinde partimizin birlik ve bütünlüğünü zedeleyici tavır ve beyanlarda bulunanlar ile yetkilerini aşanlar hakkında Genel Başkan Ünal Üstel’in gerekli adımları atacağına olan inancımız tamdır.” ifadeleri kullanıldı.

UBP Genel Sekreterliği ve ilçe başkanlıkları imzasıyla yayımlanan açıklamada, partinin birlik, bütünlük ve disiplinini koruma kararlılığı bir kez daha vurgulanarak, yaklaşan genel seçimlere “güçlü, kararlı ve tek yürek” olarak hazırlanıldığı belirtildi.

Açıklama, UBP Genel Sekreter Vekili Ahmet Savaşan, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim, İskele İlçe Başkanı Metin Güllü, Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan ve Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey tarafından imzalandı.