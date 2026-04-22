Doğan Türk Birliği, 23 Nisan coşkusunu sahaya taşıyacak U-9 Futbol Turnuvası düzenliyor.

2017 doğumlu çocukların yer alacağı organizasyon, 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 15.00’te Doğan Türk Birliği Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Doğan Türk Birliği, Çetinkaya Urcan Vangöl Futbol Akademisi, Girne Halk Evi ve Perre Futbol Akademisi U9 takımlarının mücadele edeceği etkinlikte, 23 Nisan coşkusunun futbol ile birleşmesi ve çocukların performanslarının hep birlikte alkışlanması hedefleniyor.

Kulüp, geleceğin yıldız adaylarının sahne alacağı turnuvaya spor severleri ve aileleri davet ederek, çocukların heyecanına ortak olunması çağrısında bulundu.