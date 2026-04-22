Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Akademisi tarafından organize edilecek Atakom ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan “23 Nisan Futbol Turnuvası” yapılıyor. Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde 25 Nisan Cumartesi günü 10.30-13.00-14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan “23 Nisan Futbol Turnuvası” 2015 doğumlu, 2016, doğumlu, 2017 doğumlu, 2018 doğumlu, 2020 doğumlu olmak üzere 5 ayrı kategoride yapılıyor.

2015 DOĞUMLULAR

Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde gerçekleştirilecek olan “23 Nisan Futbol Turnuvası” 30 dakika 2 devre halinde oynanacak 2015 doğumlular da Küçük Kaymaklı, Çetinkaya, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği olmak üzere üç takım katılıyor.

2016 DOĞUMLULAR

Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde gerçekleştirilecek olan “23 Nisan Futbol Turnuvası” 30 dakika 2 devre halinde oynanacak olan 2016 doğumlular da Küçük Kaymaklı, Yenikent Perçinci, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği olmak üzere üç takım katılıyor.

2017 DOĞUMLULAR

Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde gerçekleştirilecek olan “23 Nisan Futbol Turnuvası” 25 dakika 2 devre halinde oynanacak olan 2017 doğumlular da Küçük Kaymaklı, Yenikent Perçinci, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği olmak üzere üç takım katılıyor.

2018 DOĞUMLULAR

Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde gerçekleştirilecek olan “23 Nisan Futbol Turnuvası” 25 dakika 2 devre halinde oynanacak olan 2018 doğumlular da Küçük Kaymaklı, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği olmak üzere iki takım katılıyor.

2020 DOĞUMLULAR

Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde gerçekleştirilecek olan “23 Nisan Futbol Turnuvası” 25 dakika 2 devre halinde oynanacak olan 2020 doğumlular da Küçük Kaymaklı, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği olmak üzere iki takım katılıyor

ÖDÜLLLER

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Akademisi tarafından organize edilecek Atakom ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan “23 Nisan Futbol Turnuvası” final maçların ardından tüm takımlara kupalar Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Akademisi yetkilileri tarafından verilecek.

“23 Nisan Futbol Turnuvası” kategorilere göre katılacak takımlar şöyle.

2015 Doğumlular

Küçük Kaymaklı, Çetinkaya, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği

2016 Doğumlular

Küçük Kaymaklı, Yenikent Perçinci, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği

2017 Doğumlular

Küçük Kaymaklı, Yenikent Perçinci, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği

2018 Doğumlular

Küçük Kaymaklı, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği

2020 Doğumlular

Küçük Kaymaklı, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği

Atakom sponsorluğunda İbrahim Mısırlıoğlu tesislerde 10:30-13:00-14:30 Saatlerinde