Voleybolda Türkiye Şampiyonası Yıldızlar Grup Eleme müsabakaları için Karaman’da bulunan U17 Erkek Takımımız dün oynadığı son karşılaşmasında Karaman Spor Lisesi Kulübü karşısında 3-0’lık skorla galip tamamladı. Takımımız oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak 9 puanla Grup 1. si olarak Yarı Final Grubuna yükseldi. Kafilemiz dün akşam hava yolu ile adaya döndü.