Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki sezon düzenlenecek olan U17 Elit Ligi'nde mücadele edecek olan 8 takım belli oldu.

Bu sezon Asbuzu U16 Ligi'nde son 8'e kalan Gönyeli, Göçmenköy, Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya, Dumlupınar, 1461 İskele Trabzonspor, Küçük Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği önümüzdeki sezon U17 Elit Ligi'nde boy gösterecek.

Önümüzdeki sezon başlayacak olan Elit Lig'de mücadele edecek olan 8 takım çift devreli lig şeklinde mücadele edecek ve sıralamada son 2'de yer alacak takımlar küme düşecek.